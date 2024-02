Se Lookman recupera partirà comunque dalla panchina contro il Milan

Prosegue l’incertezza su Ademola Lookman in vista della partita di domenica 25 febbraio alle 20,45 allo stadio Meazza contro il Milan. L’anglo-nigeriano ha lavorato a parte anche nell’allenamento di mercoledì 21, ma non ha dovuto sottoporsi a terapie, un segnale incoraggiante. Presto per capire se sia possibile un ritorno: la situazione è da monitorare giorno per giorno, ma solo un miglioramento può comportare la sua convocazione per la sfida con i rossoneri.