Sport / Bergamo Città
Giovedì 28 Agosto 2025

Sei Giorni in Bergamasca: l’Italia la fa da padrona anche sotto la pioggia

ENDURO. Quinta tappa condizionata dal maltempo in Valle Seriana, ma gli azzurri allungano su Svezia e Francia nel Trofeo Mondiale. Oggi la chiusura a Covo.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il bergamasco Manuel Verzeroli sta portanto l’Italia alla vittoria nel Trofeo Junior under 23
Il bergamasco Manuel Verzeroli sta portanto l’Italia alla vittoria nel Trofeo Junior under 23
(Foto di Tinin Brizio)

Come già nelle tre precedenti tappe, anche nella quinta e penultima frazione della 99ª edizione della Sei Giorni, in corso nella Bergamasca, i conduttori della Nazionale azzurra l’hanno fatta da padroni. In Valle Seriana pioggia e fango hanno condizionato lo svolgimento: l’organizzazione del Moto Club Bergamo ha così ridotto a quattro le prove speciali (Cavalli, Val di Tede, Bossico e Plarina).

Nella squadra principale anche Morettini

Manolo Morettini felice: l’orobico fa parte della squadra azzurra del Trofeo Mondiale
Manolo Morettini felice: l’orobico fa parte della squadra azzurra del Trofeo Mondiale
(Foto di Tinin Brizio)

Nel Trofeo Mondiale i «caschi rossi» Andrea Verona, Manolo Morettini (bergamasco), Samuele Bernardini e Morgan Lesiardo hanno allungato sulla Svezia (vantaggio 7 minuti e 54 secondi, Francia terza a 9'48"); il Trofeo Junior under 23 (con l'orobico Manuel Verzeroli) ha tenuto a bada i rivali francesi, dietro di 47 secondi; i giovanissimi del Club Italia A hanno allungato sul Team Usa Rubiconda (a 5 minuti) e sul Team orobico Bbm Racing (a 7 minuti). Venerdì 29 agosto nella sfida finale sulla pista di motocross di Covo, a sud-est di Romano, sarà sufficiente amministrare i vantaggi. Attesi migliaia di appassionati: biglietto a 20 euro (gratis gli Under 12).

Nella sfida individuale per il successo assoluto tra Verona e il fuoriclasse iberico Josep Garcia ieri si è imposto Garcia: a Covo si presentano staccati di 40 secondi. Nel Trofeo femminile primi gli Usa, le azzurre capitanate dall’orobica Francesca Nocera sono sempre quarte.

Bergamo
sport
Motociclismo
Enduro
Sei Giorni di enduro
Francesca Nocera
manolo morettini
Manuel Verzeroli
moto club bergamo