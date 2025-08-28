Sei Giorni in Bergamasca: l’Italia la fa da padrona anche sotto la pioggia

Come già nelle tre precedenti tappe, anche nella quinta e penultima frazione della 99ª edizione della Sei Giorni, in corso nella Bergamasca, i conduttori della Nazionale azzurra l’hanno fatta da padroni. In Valle Seriana pioggia e fango hanno condizionato lo svolgimento: l’organizzazione del Moto Club Bergamo ha così ridotto a quattro le prove speciali (Cavalli, Val di Tede, Bossico e Plarina).

Nella squadra principale anche Morettini

Manolo Morettini felice: l’orobico fa parte della squadra azzurra del Trofeo Mondiale

(Foto di Tinin Brizio) Nel Trofeo Mondiale i «caschi rossi» Andrea Verona, Manolo Morettini (bergamasco), Samuele Bernardini e Morgan Lesiardo hanno allungato sulla Svezia (vantaggio 7 minuti e 54 secondi, Francia terza a 9’48”); il Trofeo Junior under 23 (con l’orobico Manuel Verzeroli) ha tenuto a bada i rivali francesi, dietro di 47 secondi; i giovanissimi del Club Italia A hanno allungato sul Team Usa Rubiconda (a 5 minuti) e sul Team orobico Bbm Racing (a 7 minuti). Venerdì 29 agosto nella sfida finale sulla pista di motocross di Covo, a sud-est di Romano, sarà sufficiente amministrare i vantaggi. Attesi migliaia di appassionati: biglietto a 20 euro (gratis gli Under 12).