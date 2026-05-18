Sei partite domenica per la volata Champions e salvezza: l’Atalanta in campo venerdì contro la Fiorentina
LE DATE. Per l’ultima giornata ecco il calendario della Lega di Serie A. L’Atalanta gioca alle 20.45 di venerdì 22 maggio a Firenze.Lettura meno di un minuto.
Domenica sera (24 maggio) sei partite in contemporanea, dalle 20.45, per la volata Champions e la salvezza: la Lega Seria A ha ufficializzato gli orari della 38esima e ultima giornata.
Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, fischio d’inizio nella serale di domenica; per la squadra di Fabregas la partita a Cremona è d’altra parte l’ultima occasione per tentare l’assalto al quarto posto, per il quale sono in corsa il Milan, che gioca in casa contro il Cagliari, la Roma a Verona e la Juve, impegnata nel derby in casa del Torino.
Per il resto, la giornata si apre venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, per poi proseguire sabato con Bologna-Inter alle 18.00 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domenica apriranno Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00. Poi, le sei partite alle 20.45
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