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Sport / Bergamo Città Lunedì 18 Maggio 2026

Sei partite domenica per la volata Champions e salvezza: l’Atalanta in campo venerdì contro la Fiorentina

LE DATE. Per l’ultima giornata ecco il calendario della Lega di Serie A. L’Atalanta gioca alle 20.45 di venerdì 22 maggio a Firenze.

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Sei partite domenica per la volata Champions e salvezza: l’Atalanta in campo venerdì contro la Fiorentina

Domenica sera (24 maggio) sei partite in contemporanea, dalle 20.45, per la volata Champions e la salvezza: la Lega Seria A ha ufficializzato gli orari della 38esima e ultima giornata.

Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, fischio d’inizio nella serale di domenica; per la squadra di Fabregas la partita a Cremona è d’altra parte l’ultima occasione per tentare l’assalto al quarto posto, per il quale sono in corsa il Milan, che gioca in casa contro il Cagliari, la Roma a Verona e la Juve, impegnata nel derby in casa del Torino.

Per il resto, la giornata si apre venerdì 22 maggio con Fiorentina-Atalanta alle 20.45, per poi proseguire sabato con Bologna-Inter alle 18.00 e Lazio-Pisa alle 20.45. Domenica apriranno Parma-Sassuolo alle 15.00 e Napoli-Udinese alle 18.00. Poi, le sei partite alle 20.45

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