Sei partite domenica per la volata Champions e salvezza: l’Atalanta in campo venerdì contro la Fiorentina

Domenica sera (24 maggio) sei partite in contemporanea, dalle 20.45, per la volata Champions e la salvezza: la Lega Seria A ha ufficializzato gli orari della 38esima e ultima giornata.

Dai risultati di Cremonese-Como e Lecce-Genoa dipenderà il nome della terza squadra retrocessa in Serie B, fischio d’inizio nella serale di domenica; per la squadra di Fabregas la partita a Cremona è d’altra parte l’ultima occasione per tentare l’assalto al quarto posto, per il quale sono in corsa il Milan, che gioca in casa contro il Cagliari, la Roma a Verona e la Juve, impegnata nel derby in casa del Torino.