Sport / Bergamo Città Venerdì 06 Marzo 2026

Semifinale di Coppa Italia: sarà il 22 aprile la sfida tra Atalanta e Lazio

LE DATE. Sono stati resi noti anche i prossimi anticipi/posticipi di Campionato. L’Atalanta incontrerà il Lecce fuori casa sabato 4 aprile alle 15.

La semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio si giocherà mercoledì 22 aprile alle 21 mentre Inter - Como si sfideranno martedì 21 aprile alle 21. Sono stati resi noti anche i prossimi anticipi/posticipi di Campionato. L’Atalanta incontrerà il Lecce fuori casa sabato 4 aprile alle 15: in caso di mancata qualificazione dei nerazzurri ai quarti di finale della Uefa Champions League la gara si disputerà invece lunedì 6 aprile alle 15.

