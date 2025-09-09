Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Hinterland
Martedì 09 Settembre 2025

Serata di gala per l’AlbinoLeffe. Il tecnico Lopez: «È una società modello»

CALCIO. A Zanica la presentazione di tutte le squadre della stagione 2025/26, dai bambini fino alla prima squadra di Serie C. Il capitano Potop: «Una grande famiglia».

Tifosi, genitori e bambini del vivaio hanno affollato lo Zanica Stadium per la presentazione dell’AlbinoLeffe 2025/26
Tifosi, genitori e bambini del vivaio hanno affollato lo Zanica Stadium per la presentazione dell’AlbinoLeffe 2025/26
(Foto di Afb)

Serata di gala a Zanica, dove l’AlbinoLeffe - a spalti gremiti - ha presentato le squadre della stagione 2025/26 sotto gli occhi di tifosi e genitori dei ragazzi del vivaio. Durante l’evento hanno preso la parola i rappresentanti degli sponsor del club e alcuni dirigenti, del vivaio e della prima squadra, e ci sono stati passerella e applausi per tutti gli atleti blucelesti, dai bambini piccoli fino agli atleti della prima squadra di Serie C.

«Sentiamo questa energia»

I giocatori della prima squadra ricevono l’applauso durante l’evento di presentazione
I giocatori della prima squadra ricevono l’applauso durante l’evento di presentazione
(Foto di Afb)

«Sono emozionato a vedere tanta gente del settore giovanile, in tanti anni di carriera non mi era mai capitato - ha detto il diesse Antonio Obbedio -. Abbiamo l’onere di costruire una squadra che riesca a mantenere la categoria per permettere a ragazzi e famiglie di stare in un contesto professionistico e professionale. Non abbiamo iniziato benissimo, ma promettiamo di migliorare». Il tecnico Giovanni Lopez: «Energia? Forse ne metto anche troppa, viste le squalifiche che prendo ogni tanto. Dare energia alla squadra è importante, anche io la prendo dai miei giocatori, dai nostri tifosi, in questa occasione dai nostri figli: siamo la punta di un icerberg di una società modello. Una società formato famiglia».

Simone Potop ha insistito sull’unità d’intenti: «È bellissimo vedere tutta questa gente riunita - il pensiero del capitano seriano -. È un onore vedere una famiglia così partendo dai primi calci per arrivare alla Primavera e alla prima squadra. Metteremo impegno per rappresentarla».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Zanica
sport
Calcio
Simone Potop
Giovanni Lopez
Antonio Obbedio
AlbinoLeffe