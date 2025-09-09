Serata di gala per l’AlbinoLeffe. Il tecnico Lopez: «È una società modello»

Serata di gala a Zanica, dove l’AlbinoLeffe - a spalti gremiti - ha presentato le squadre della stagione 2025/26 sotto gli occhi di tifosi e genitori dei ragazzi del vivaio. Durante l’evento hanno preso la parola i rappresentanti degli sponsor del club e alcuni dirigenti, del vivaio e della prima squadra, e ci sono stati passerella e applausi per tutti gli atleti blucelesti, dai bambini piccoli fino agli atleti della prima squadra di Serie C.

«Sentiamo questa energia»

I giocatori della prima squadra ricevono l’applauso durante l’evento di presentazione

(Foto di Afb) «Sono emozionato a vedere tanta gente del settore giovanile, in tanti anni di carriera non mi era mai capitato - ha detto il diesse Antonio Obbedio -. Abbiamo l’onere di costruire una squadra che riesca a mantenere la categoria per permettere a ragazzi e famiglie di stare in un contesto professionistico e professionale. Non abbiamo iniziato benissimo, ma promettiamo di migliorare». Il tecnico Giovanni Lopez: «Energia? Forse ne metto anche troppa, viste le squalifiche che prendo ogni tanto. Dare energia alla squadra è importante, anche io la prendo dai miei giocatori, dai nostri tifosi, in questa occasione dai nostri figli: siamo la punta di un icerberg di una società modello. Una società formato famiglia».