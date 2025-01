Serie A, Charles De Ketelaere è il giocatore del mese di dicembre

I calciatori della Serie A, con le loro votazioni, hanno eletto Charles De Ketelaere dell’Atalanta come giocatore del mese di dicembre. Un mese in cui, con la maglia nerazzurra, ha segnato tre gol in cinque partite, decidendo prima la sfida contro il Milan e poi il «Christmas Match» contro l’Empoli, con una doppietta.

Il mancino belga sta vivendo una delle sue migliori stagioni in carriera, avendo già messo a segno dieci gol e nove assist in ventisei partite giocate tra Serie A, Coppa Italia e Champions League. Con il premio di giocatore del mese come ulteriore stimolo per il proseguo, conscio del valore di un riconoscimento assegnato dai voti degli stessi colleghi.