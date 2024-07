Serie A, giovedì 4 luglio il calendario: l’Atalanta comincerà con due trasferte

Tutto pronto in casa Atalanta per il calendario della Serie A 2024/25. Giovedì 4 luglio alle 12 (diretta sui canali ufficiali della Lega Serie A, sito internet e canale youtube) verrà svelato il cammino del campionato A 2024/25, ma nel frattempo mercoledì 3 luglio sono stati definiti i criteri e le date del massimo torneo e della Coppa Italia.

Si comincerà nel weekend del 18 agosto e si finirà il 25 maggio con un calendario asimmetrico. L’Atalanta dovrebbe partire con due trasferte consecutive per la chiusura dei lavori al Gewiss Stadium e non potrà affrontare le altre squadre impegnate nelle coppe europee tra due impegni internazionali. Solo uno il turno infrasettimanale, in programma il 30 ottobre, mentre le soste sono previste per l’8 settembre, il 13 ottobre, il 17 novembre, il 23 marzo. Tutti in campo nel periodo natalizio.