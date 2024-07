Serie A, l’Atalanta inizia a Lecce nel weekend del 17 agosto. In trasferta le prime tre giornate - Tutti i match

Atalanta e Como cominceranno il proprio campionato di Serie A in trasferta. Per la precisione giocheranno le prime tre giornate lontano da casa perché i bergamaschi stanno ultimando i lavori al Gewiss Stadium. Discorso simile per la squadra di Fabregas, neopromossa e alle prese con l’ammodernamento del proprio stadio. E lo stesso il Venezia, l’ultima squadra salita dalla B, e che invece avrà solo le prime due giornate in trasferta.

L’Inter campione d’Italia in carica comincerà il suo campionato 2024-2025 in casa del Genoa. Lo ha stabilito il sorteggio del calendario di serie A, con la prima giornata del 18 agosto. Esordio in trasferta anche per il Napoli di Conte, che parte dal Verona, mentre la Juve ospita il Como. Per il resto Bologna-Udinese, Cagliari-Roma, Empoli-Monza, Lazio-Venezia, Lecce-Atalanta, Milan-Torino e Parma-Fiorentina.

Si gioca nel periodo natalizio

Il campionato si interromperà solo quattro volte: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre, 23 marzo mentre nel periodo natalizio si giocherà nei weekend del 22 e 29 dicembre e del 5 gennaio.

Il calendario

PRIMA GIORNATA (18 agosto)

Bologna - Udinese, Cagliari - Roma, Empoli - Monza, Genoa - Inter, Hellas Verona - Napoli, Juventus - Como, Lazio - Venezia, Lecce - Atalanta, Milan - Torino, Parma - Fiorentina.

SECONDA GIORNATA (25 agosto)

Il Milan va a Parma, la prima interna dell’Inter sarà contro il Lecce. A Torino l’Atalanta incontrerà i granata, poi: Napoli-Bologna, Roma-Empoli e Cagliari-Como, Fiorentina-Venezia, Verona-Juventus, Monza-Genoa, Napoli-Bologna, Roma-Empoli, Udinese-Lazio.

TERZA GIORNATA (1 settembre)

Inter- Atalanta, Juventus-Roma e Lazio-Milan: arrivano alla terza giornata, in programma il 1° settembre, i primi big match della nuova serie A, come stabilito dal sorteggio del calendario. Per il resto nel turno ci sono Fiorentina-Monza, Bologna-Empoli, Genoa-Verona, Lecce-Cagliari, Napoli-Parma, Udinese-Como, Venezia-Torino.



QUARTA GIORNATA (15 settembre)

Monza-Inter, Milan-Venezia, Empoli-Juventus, Atalanta-Fiorentina, Cagliari-Napoli, Como-Bologna, Genoa-Roma, Lazio-Verona, Parma-Udinese, Torino-Lecce.

QUINTA GIORNATA (22 settembre)

Ecco il primo derby della Madonnina, il 22 settembre. Nella stessa giornata anche Juve-Napoli. Roma-Udinese, Atalanta-Como, Cagliari-Empoli, Fiorentina-Lazio, Verona-Torino, Lecce-Parma, Monza-Bologna, Roma-Udinese, Venezia-Genoa.



SESTA GIORNATA (29 settembre)

L’Atalanta sarà a Bologna, poi: Torino-Lazio, Milan-Lecce, Udinese-Inter, Bologna-Atalanta, Genoa-Juve.



SETTIMA GIORNATA (6 ottobre)

Inter-Torino, Fiorentina-Milan, Juve-Cagliari, Napoli-Como. E ancora per i bergamaschi: Atalanta-Genoa, Verona-Venezia, Lazio-Empoli, Monza-Roma, Udinese-Lecce.



OTTAVA GIORNATA (20 ottobre)

Trasferta a Venezia per Bergamo. Ecco i match: Juve-Lazio, Roma-Inter. Poi Cagliari-Torino, Como-Parma, Empoli-Napoli, Genoa-Bologna, Verona-Monza, Lecce-Fiorentina, Milan-Udinese, Venezia-Atalanta.

NONA GIORNATA (27 ottobre)

Si giocherà alla nona giornata, quella del 27 ottobre, Inter-Juventus, derby d’Italia. Nello stesso turno big match Bologna-Milan. Per i bergamaschi Atalanta-Verona, poi Fiorentina-Roma, Lazio-Genoa, Monza-Venezia, Napoli-Lecce, Parma-Empoli, Torino-Como, Udinese-Cagliari.



DECIMA GIORNATA (30 ottobre)

Unico turno infrasettimanale, il 30 ottobre, con l’Atalanta che aspetterà il Monza. E poi: Milan-Napoli e Roma-Torino; Cagliari-Bologna, Empoli-Inter, Genoa-Fiorentina, Juve-Parma, Lecce-Verona, Venezia-Udinese.



11ESIMA GIORNATA (3 novembre)

L’Atalanta sarà a Napoli, poi: Inter-Venezia, Monza-Milan. Poi Bologna-Lecce, Empoli-Como, Verona-Roma, Lazio-Cagliari, , Parma-Genoa, Torino-Fiorentina, Udinese-Juve.



12ESIMA GIORNATA (10 novembre)

Juve-Torino, Atalanta-Udinese, Fiorentina-Verona, Genoa-Como, Inter-Napoli, Lecce-Empoli, Monza-Lazio, Roma-Bologna, Venezia-Parma.

13ESIMA GIORNATA (24 novembre)

Milan-Juve il 24 novembre. Poi Como-Fiorentina, Empoli-Udinese, Genoa-Cagliari, Verona-Inter, Laizo-Bologna, Napoli-Roma, Parma-Atalanta, Torino-Monza e Venezia-Lecce.

14ESIMA GIORNATA (1 dicembre)

Il 1° dicembre l’Atalanta va a Roma. E poi: Fiorentina-Inter, Lecce-Juve, Milan-Empoli, Torino-Napoli e il derby Como-Monza; Bologna-Venezia, Cagliari-Verona, Parma-Lazio, Udinese-Genoa.

15ESIMA GIORNATA (8 dicembre)

Super partita anche per il giorno di festa dell’8 dicembre: Atalanta-Milan, e poi: Genoa-Torino, Inter-Parma, Juve-Bologna, Napoli-Lazio. Fiorentina-Cagliari, Verona-Empoli, Monza-Udinese, Roma-Lecce e Venezia-Como.

16ESIMA GIORNATA (15 dicembre)

Lazio-Inter, Milan-Genoa, Juve-Venezia. Bologna-Fiorentina, Cagliari-At alanta; Como-Roma, Empoli-Torino, Lecce-Monza, Parma-Verona, Udinese-Napoli.

17ESIMA GIORNATA (22 dicembre)

Genoa-Napoli, Inter-Como, Monza-Juve, Verona-Milan, Atalanta-Empoli; Fiorentina-Udinese, Lecce-Lazio, Roma-Parma, Torino-Bologna, Venezia-Cagliari.

18ESIMA GIORNATA (29 dicembre)

Milan-Roma, Juve-Fiorentina, Lazio-Atalanta; Bologna-Verona, Cagliari-Inter, Empoli-Genoa, Napoli-Venezia, Parma-Monza, Udinese-Torino.

19ESIMA GIORNATA (5 gennaio)

Il derby tra Roma e Lazio sarà il big-match della 19esima giornata di Serie A, l’ultima del girone d’andata, in programma il 5 gennaio. Nello stesso turno anche Atalanta-Juventus, Fiorentina-Napoli e Inter-Bologna.

20ESIMA GIORNATA (12 gennaio)

Torino-Juventus. Bologna-Roma, Empoli-Lecce, Genoa-Parma, Lazio-Como, Milan-Cagliari, Monza-Fiorentina. Napoli-Verona, Udinese-Atalanta, Venezia-Inter.

21ESIMA GIORNATA (19 gennaio)

Juventus-Milan e Atalanta-Napoli sono i big-match della 21esima giornata della Serie A 2024-25, in programma il 19 gennaio. E poi: Bologna-Monza, Cagliari-Lecce. Como-Udinese, Fiorentina-Torino, Verona-Lazio, Inter-Empoli, Parma-Venezia, Roma-Genoa.

22ESIMA GIORNATA (26 gennaio)

Lecce-Inter, Napoli-Juve, Milan-Parma; Como-Atalanta, Empoli-Bologna, Genoa-Monza, Lazio-Fiorentina, Torino-Cagliari, Udinese-Roma, Venezia-Verona.

23ESIMA GIORNATA (2 febbraio)

Il 2 febbraio il derby Milan-Inter, l’Atalanta ospiterà il Torino. E poi: Bologna-Como, Cagliari-Lazio, Fiorentina-Genoa, Juve-Empoli, Monza-Verona, Parma-Lecce, Roma-Napoli e Udinese-Venezia.

24ESIMA GIORNATA (9 febbraio)

Torino-Genoa, Empoli-Milan, Inter-Fiorentina, Como-Juve, Cagliari-Parma; Verona-Atalanta, Lazio-Monza, Lecce-Bologna, Napoli-Udinese, Venezia-Roma.

25ESIMA GIORNATA (16 febbraio)

Atalanta - Cagliari, Bologna - Torino, Fiorentina - Como, Genoa - Venezia; Juventus - Inter, Lazio - Napoli; Milan - Hellas Verona, Monza - Lecce, Parma - Roma, Udinese - Empoli.

26ESIMA GIORNATA (23 febbraio)

Cagliari - Juventus, Como - Napoli , Empoli - Atalanta, Hellas Verona - Fiorentina; Inter - Genoa, Lecce - Udinese, Parma - Bologna; Roma - Monza, Torino - Milan, Venezia - Lazio.

27ESIMA GIORNATA (2 marzo)

L’Atalanta aspetterà il Venezia, e poi: Bologna - Cagliari, Fiorentina - Lecce, Genoa - Empoli, Juventus - Hellas Verona, Milan - Lazio; Monza - Torino, Napoli - Inter, Roma - Como, Udinese - Parma.

28ESIMA GIORNATA (9 marzo)

Big match per l’Atalanta che va a trovare la Juventus. E poi: Cagliari - Genoa, Como - Venezia, Empoli - Roma, Hellas Verona - Bologna; Inter - Monza, Lazio - Udinese; Lecce - Milan, Napoli - Fiorentina, Parma - Torino.

29ESIMA GIORNATA (16 marzo)

Atalanta-Inter e Fiorentina-Juventus sono i big match della 29esima giornata della serie A 2024-25, in calendario il 16 marzo. E poi: Bologna - Lazio, Genoa - Lecce, Milan - Como, Monza - Parma; Roma - Cagliari, Torino - Empoli, Udinese - Hellas Verona, Venezia - Napoli.

30ESIMA GIORNATA (30 marzo)

Sarà a Firenze l’Atalanta, e poi Cagliari - Monza, Como - Empoli; Hellas Verona - Parma, Inter - Udinese, Juventus - Genoa, Lazio - Torino; Lecce - Roma, Napoli - Milan, Venezia - Bologna.

31ESIMA GIORNATA (6 aprile)

Atalanta - Lazio, Bologna - Napoli; Empoli - Cagliari, Genoa - Udinese, Lecce - Venezia, Milan - Fiorentina, Monza - Como; Parma - Inter, Roma - Juventus, Torino - Hellas Verona.

32ESIMA GIORNATA (13 aprile)

Atalanta - Bologna, Como - Torino, Fiorentina - Parma; Hellas Verona - Genoa, Inter - Cagliari, Juventus - Lecce; Lazio - Roma, Napoli - Empoli, Udinese - Milan, Venezia - Monza.

33ESIMA GIORNATA (19 aprile)

Milan-Atalanta è il big match di questa giornata. E poi: Bologna - Inter, Cagliari - Fiorentina, Empoli - Venezia; Genoa - Lazio, Lecce - Como, Monza - Napoli; Parma - Juventus, Roma - Hellas Verona, Torino - Udinese.

34ESIMA GIORNATA (27 aprile)

Atalanta - Lecce, Como - Genoa, Fiorentina - Empoli; Hellas Verona - Cagliari, Inter - Roma, Juventus - Monza, Lazio - Parma, Napoli - Torino, Udinese - Bologna, Venezia - Milan.

35ESIMA GIORNATA (4 maggio)

Bologna - Juventus, Cagliari - Udinese, Empoli - Lazio; Genoa - Milan, Inter - Hellas Verona, Lecce - Napoli, Monza - Atalanta ; Parma - Como, Roma - Fiorentina, Torino - Venezia.

36ESIMA GIORNATA (11 maggio)

L’Atalanta aspetterà la Roma a Bergamo l’11 maggio, e poi in calendario: Como - Cagliari, Empoli - Parma; Hellas Verona - Lecce, Lazio - Juventus, Milan - Bologna, Napoli - Genoa, Torino - Inter; Udinese - Monza, Venezia - Fiorentina.

37ESIMA GIORNATA (18 maggio)

Cagliari - Venezia, Fiorentina - Bologna, Genoa - Atalanta, Hellas Verona - Como; Inter - Lazio, Juventus - Udinese, Lecce - Torino, Monza - Empoli, Parma - Napoli,Roma - Milan.

38ESIMA GIORNATA (25 maggio)

Atalanta - Parma, Bologna - Genoa, Como - Inter, Empoli - Hellas Verona, Lazio - Lecce, Milan - Monza; Napoli - Cagliari, Torino - Roma, Udinese - Fiorentina, Venezia - Juventus.

Le partite dell’Atalanta

(Le date sono indicative in attesa delle date di anticipo e posticipo)

Domenica 18 agosto: Lecce-Atalanta

Domenica 25 agosto: Torino–Atalanta

Domenica 1 settembre: Inter-Atalanta

Mercoledì 15 settembre: Atalanta-Fiorentina

Domenica 22 settembre: Atalanta-Como

Domenica 29 settembre: Bologna-Atalanta

Domenica 6 ottobre: Atalanta-Genoa

Domenica 20 ottobre: Venezia-Atalanta

Domenica 27 ottobre: Atalanta-Verona

Mercoledì 30 ottobre: Atalanta-Monza

Domenica 3 novembre: Napoli-Atalanta

Domenica 10 novembre: Atalanta-Udinese

Domenica 24 novembre: Parma-Atalanta

Domenica 1 dicembre: Roma-Atalanta

Domenica 8 dicembre: Atalanta-Milan

Domenica 15 dicembre:Cagliari-Atalanta

Domenica 22 dicembre: Atalanta-Empoli

Domenica 29 dicembre: Lazio-Atalanta

Domenica 5 gennaio: Atalanta-Juventus

Domenica 12 gennaio:Udinese -Atalanta

Domenica 19 gennaio: Atalanta-Napoli

Domenica 26 gennaio: Como-Atalanta

Domenica 2 febbraio: Atalanta-Torino

Domenica 9 febbraio: Verona-Atalanta

Domenica 16 febbraio: Atalanta - Cagliari

Domenica 23 febbraio: Empoli-Atalanta

Domenica 2 marzo: Atalanta- Venezia

Domenica 9 marzo: Juventus-Atalanta

Domenica 16 marzo: Atalanta-Inter

Domenica 30 marzo: Fiorentina-Atalanta

Domenica 6 aprile: Atalanta-Lazio

Domenica 13 aprile: Atalanta-Bologna

Domenica 19 aprile: Milan-Atalanta

Domenica 27 aprile: Atalanta-Lecce

Domenica 4 maggio: Monza-Atalanta

Domenica 11 maggio: Atalanta- Roma

Domenica 18 maggio: Genoa-Atalanta

Domenica 25 maggio: Atalanta-Parma

A gennaio la Supercoppa