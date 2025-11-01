Serie C, l’Atalanta Under 23 vince anche a Cerignola: poker all’Audace

Quattro gol, quinta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia e sesto risultato utile consecutivo ed ennesima prestazione-monstre di Dominic Vavassori. Sabato primo novembre l’Atalanta Under 23 sbanca Cerignola, rifilando un poker (4-2) all’Audace e prendendosi la rivincita dello stop ai playoff subito a maggio dai pugliesi.