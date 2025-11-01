Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 01 Novembre 2025

Serie C, l’Atalanta Under 23 vince anche a Cerignola: poker all’Audace

CALCIO. Sabato 1 novembre i nerazzurri di Bocchetti passano 4-2 con doppietta di Vavassori e sigillo di Misitano e Simonetto dopo il vantaggio iniziale dei pugliesi rimasti in 10 al 17’. Quinta vittoria di fila stagionale.

L’esultanza dei nerazzurri dopo il gol del 3-1 firmato da Dominic Vavassori (a sinistra), autore di una doppietta: l’Atalanta Under 23 continua a correre
(Foto di Atalanta)

Quattro gol, quinta vittoria di fila tra campionato e Coppa Italia e sesto risultato utile consecutivo ed ennesima prestazione-monstre di Dominic Vavassori. Sabato primo novembre l’Atalanta Under 23 sbanca Cerignola, rifilando un poker (4-2) all’Audace e prendendosi la rivincita dello stop ai playoff subito a maggio dai pugliesi.

I nerazzurri di Bocchetti sfruttano anche la superiorità numerica, l’espulsione di Cuppone al 17’ per un’entrataccia di Cuppone su Riccio che lascia in 10 i padroni di casa. L’episodio contribuisce a cambiare la partita che era iniziata male per l’Under 23, punita al 13’ da Gambale. Il pareggio di Vavassori al 26’ su cross di Idele restituisce fiducia ai nerazzurri che nella ripresa firmano il sorpasso con Misitano (6’) e poi allungano sul 3-1 con Vavassori (17’) dopo due interventi decisivi del portiere Vismara.

Il 4-1 di Simonetto (25’) chiude i conti prima del gol del 4-2 di Emmausso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Dominic Vavassori
Atalanta Under 23