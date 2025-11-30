Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 30 Novembre 2025

Serie C, ruggito dell’Atalanta Under 23: battuto il Siracusa in rimonta

CALCIO. Dopo il brutto ko in Coppa Italia, domenica 30 novembre i nerazzurri superano 3-1 in casa i siciliani dopo essere andati sotto in avvio di gara. Levak, Navarro e Misitano ribaltano la gara, la zona playoff è più vicina

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Giulio Misitano festeggia il gol del 3-1 che ha chiuso di fatto la gara contro il Siracusa. I nerazzurri di Bocchetti riscattano la sonante sconfitta a Vercelli
Giulio Misitano festeggia il gol del 3-1 che ha chiuso di fatto la gara contro il Siracusa. I nerazzurri di Bocchetti riscattano la sonante sconfitta a Vercelli
(Foto di Foto Atalanta)

Tre gol, tre punti, la risposta al brutto scivolone in Coppa Italia a Vercelli. Domenica 30 novembre, sotto gli occhi di Stephen Pagliuca, l’Atalanta Under 23 batte 3-1 in rimonta il Siracusa e torna ad agganciare la zona playoff.

I nerazzurri partono male, pagando forse le scorie del ko in Coppa, e dopo 12’ vanno sotto sul calcio di rigore realizzato da Molina. La squadra di Bocchetti (squalificato) ha il merito di scuotersi subito e tornare in partita in chiusura di primo tempo con Levak.

Nella ripresa l’Atalanta alza il ritmo, grazie anche ai cambi che portano qualità ed energia. Il portiere ospite Farroni sfodera un paio di grandi interventi ma nulla può sulla zampata di Navarro deviata da Bonacchi. Ci pensa poi Misitano, decisivo il suo innesto, a chiudere i conti con il gol del 3-1 alla mezzora della ripresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta Under 23