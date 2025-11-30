Serie C, ruggito dell’Atalanta Under 23: battuto il Siracusa in rimonta

Tre gol, tre punti, la risposta al brutto scivolone in Coppa Italia a Vercelli. Domenica 30 novembre, sotto gli occhi di Stephen Pagliuca, l’Atalanta Under 23 batte 3-1 in rimonta il Siracusa e torna ad agganciare la zona playoff .

I nerazzurri partono male, pagando forse le scorie del ko in Coppa, e dopo 12’ vanno sotto sul calcio di rigore realizzato da Molina. La squadra di Bocchetti (squalificato) ha il merito di scuotersi subito e tornare in partita in chiusura di primo tempo con Levak.