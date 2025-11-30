Sport / Bergamo Città
Domenica 30 Novembre 2025
Serie C, ruggito dell’Atalanta Under 23: battuto il Siracusa in rimonta
CALCIO. Dopo il brutto ko in Coppa Italia, domenica 30 novembre i nerazzurri superano 3-1 in casa i siciliani dopo essere andati sotto in avvio di gara. Levak, Navarro e Misitano ribaltano la gara, la zona playoff è più vicina
Tre gol, tre punti, la risposta al brutto scivolone in Coppa Italia a Vercelli. Domenica 30 novembre, sotto gli occhi di Stephen Pagliuca, l’Atalanta Under 23 batte 3-1 in rimonta il Siracusa e torna ad agganciare la zona playoff.
I nerazzurri partono male, pagando forse le scorie del ko in Coppa, e dopo 12’ vanno sotto sul calcio di rigore realizzato da Molina. La squadra di Bocchetti (squalificato) ha il merito di scuotersi subito e tornare in partita in chiusura di primo tempo con Levak.
Nella ripresa l’Atalanta alza il ritmo, grazie anche ai cambi che portano qualità ed energia. Il portiere ospite Farroni sfodera un paio di grandi interventi ma nulla può sulla zampata di Navarro deviata da Bonacchi. Ci pensa poi Misitano, decisivo il suo innesto, a chiudere i conti con il gol del 3-1 alla mezzora della ripresa.
