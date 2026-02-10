Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 10 Febbraio 2026

Short track, Fontana delle meraviglie: è oro alle Olimpiadi con la staffetta a squadre

MILANO CORTINA 2026. Strepitosa impresa del quartetto misto azzurro, completato da Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. Per Arianna è la medaglia olimpica n. 12 e l’orgoglio dell’IceLab di Bergamo, dove l’azzurra si allena.

Elisa Confortola, Pietro Sighel e Arianna Fontana esultano dopo la vittoria nella staffetta a squadre miste dello short track: Arianna è a una medaglia dal record
(Foto di Ansa)

Il filo di Arianna non ha più fine. Martedì 10 febbraio è una data da «circoletto rosso» per lo sport italiano e per Arianna Fontana che gratifica il suo ruolo di portabandiera nella cerimonia d’apertura con la vittoria nella staffetta a squadre di short track con i compagni d’impresa Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (più Chiara Betti e Luca Spechenhauser impiegati nei quarti e nelle semifinali).

Gli azzurri hanno chiuso col tempo di 2’39”02 davanti al Canada e al Belgio e soprattutto alla Cina, campionessa a Pechino ’22, la grande sconfitta col quarto posto.

Per Arianna è la medaglia olimpica numero 12, a un solo podio dal leggendario schermidore Edoardo Mangiarotti, recordman olimpico azzurro. Nel trionfo di Fontana c’è anche il trionfo dell’IceLab, il palaghiaccio di via San Bernardino dove Arianna (e molti big degli sport sul ghiaccio) si allena da anni. «È bellissimo iniziare così, è una medaglia magica», ha esultato l’olimpionica, attesa dalle gare individuali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
short track
Arianna Fontana
Elisa Confortola
Thomas Nadalini
Pietro Sighel
Chiara Betti
Luca Spechenhauser
olimpiadi
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026