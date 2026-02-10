Sport / Bergamo Città
Martedì 10 Febbraio 2026
Short track, Fontana delle meraviglie: è oro alle Olimpiadi con la staffetta a squadre
MILANO CORTINA 2026. Strepitosa impresa del quartetto misto azzurro, completato da Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel. Per Arianna è la medaglia olimpica n. 12 e l’orgoglio dell’IceLab di Bergamo, dove l’azzurra si allena.
Il filo di Arianna non ha più fine. Martedì 10 febbraio è una data da «circoletto rosso» per lo sport italiano e per Arianna Fontana che gratifica il suo ruolo di portabandiera nella cerimonia d’apertura con la vittoria nella staffetta a squadre di short track con i compagni d’impresa Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (più Chiara Betti e Luca Spechenhauser impiegati nei quarti e nelle semifinali).
Gli azzurri hanno chiuso col tempo di 2’39”02 davanti al Canada e al Belgio e soprattutto alla Cina, campionessa a Pechino ’22, la grande sconfitta col quarto posto.
Per Arianna è la medaglia olimpica numero 12, a un solo podio dal leggendario schermidore Edoardo Mangiarotti, recordman olimpico azzurro. Nel trionfo di Fontana c’è anche il trionfo dell’IceLab, il palaghiaccio di via San Bernardino dove Arianna (e molti big degli sport sul ghiaccio) si allena da anni. «È bellissimo iniziare così, è una medaglia magica», ha esultato l’olimpionica, attesa dalle gare individuali.
