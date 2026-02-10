Short track, Fontana delle meraviglie: è oro alle Olimpiadi con la staffetta a squadre

Il filo di Arianna non ha più fine. Martedì 10 febbraio è una data da «circoletto rosso» per lo sport italiano e per Arianna Fontana che gratifica il suo ruolo di portabandiera nella cerimonia d’apertura con la vittoria nella staffetta a squadre di short track con i compagni d’impresa Elisa Confortola, Thomas Nadalini e Pietro Sighel (più Chiara Betti e Luca Spechenhauser impiegati nei quarti e nelle semifinali).

Gli azzurri hanno chiuso col tempo di 2’39”02 davanti al Canada e al Belgio e soprattutto alla Cina, campionessa a Pechino ’22, la grande sconfitta col quarto posto.