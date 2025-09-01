Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Lunedì 01 Settembre 2025

Si è chiuso il calciomercato: l’Atalanta accoglie Musah. Bonfanti al Pisa, Sulemana al Cagliari

ACQUISTI E CESSIONI. Ultimo giorno di trattative movimentato, con un arrivo e due partenze. In attesa di risolvere definitivamente il «caso Lookman».

Carlo Canavesi
Carlo Canavesi
Ivan Juric e Tony D’Amico, allenatore e direttore sportivo dell’Atalanta
Ivan Juric e Tony D’Amico, allenatore e direttore sportivo dell’Atalanta
(Foto di Afb)

Bergamo

Alle 20 di lunedì 1° settembre si è chiusa ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Con l’Atalanta al centro di tanti movimenti: in entrata, in uscita e con il caso Lookman, che continuerà a tenere banco ancora per qualche giorno, finché resta aperta la possibilità di trasferirsi in Arabia Saudita o in Turchia, dove lo stop alle trattative è fissato per l’11 e il 12 settembre.

La firma di Musah con l’Atalanta
La firma di Musah con l’Atalanta

L’ultimo giorno

Un ultimo giorno di mercato intenso in casa Atalanta. In mattinata è arrivato a Bergamo Yunus Musah, centrocampista statunitense del Milan, per le visite mediche. Nel pomeriggio la firma a Zingonia: il classe 2002 si è legato ai nerazzurri fino al 30 giugno 2026, in prestito con diritto di riscatto. Stessa formula del trasferimento di un altro centrocampista, Ibrahim Sulemana, passato al Bologna. Tutto fatto nelle ultime ore anche per il ritorno al Pisa - in prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni - di Giovanni Bonfanti, difensore classe 2003.

Atalanta, l’arrivo di Yunus Musah a Zingonia.

La situazione di Lookman

Quindi il caso Lookman: a metà agosto l’Atalanta ha deciso che si sarebbe dovuto allenare da solo fino al termine del calciomercato. Così è stato. Chiusa la sessione di trasferimenti, l’attaccante è partito per rispondere alla convocazione della nazionale nigeriana, con cui potrà scendere in campo il 6 e il 9 settembre. Dal 10 sarà di nuovo a Zingonia, a disposizione di Ivan Juric: andranno valutate le sue condizioni fisiche, visto che ha saltato quasi tutta la preparazione atletica. A meno che nel frattempo non si apra la possibilità di una cessione in Arabia Saudita o, soprattutto, in Turchia: in questi due campionati il calciomercato in entrata chiude l’11 e il 12 settembre. Anche se, vista l’impossibilità di acquistare un sostituto, la permanenza a Bergamo dell’attaccante sembra oggi lo scenario più probabile, nonostante il forte interessamento del Galatasaray.

Lookman in campo con la squadra, a inizio luglio
Lookman in campo con la squadra, a inizio luglio
(Foto di Atalanta.it)

L’estate dell’Atalanta

Rispetto alla squadra che ha chiuso lo scorso campionato sono 5 i volti nuovi a Zingonia: Nikola Krstovic, arrivato per 25 milioni dal Lecce per sostituire Retegui, Kamaldeen Sulemana, che Juric ha allenato al Southampton, Nicola Zalewski, esterno arrivato dall’Inter, Honest Ahanor, talento 17enne prelevato dal Genoa, e Yunus Musah, ufficializzato a poche ore dal termine. A cui va sommato il ritorno di Sportiello. Sul piano economico, va ricordato che l’Atalanta ha poi riscattato Kossounou dal Bayer Leverkusen, Samarzic dall’Udinese e Brescianini dal Frosinone (quest’ultime due operazioni in prestito con obbligo di riscatto, mentre per Kossounou i nerazzurri hanno esercitato l’opzione d’acquisto).

La firma di Kossounou dopo il riscatto da parte dell’Atalanta
La firma di Kossounou dopo il riscatto da parte dell’Atalanta

È stata però anche l’estate dell’addio di Retegui, il capocannoniere della Serie A volato in Arabia Saudita per oltre 70 milioni. E della partenza di Matteo Ruggeri, bergamasco cresciuto nel vivaio, in direzione Atletico Madrid. Hanno salutato anche Toloi, rientrato in Brasile, Cuadrado, andato al Pisa, Ibrahim Sulemana e Palestra, entrambi al Cagliari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Cagliari
Pisa
Calcio
sport
Yunus Musah
Ibrahim Sulemana
Giovanni Bonfanti
Ivan Juric
Kamaldeen Sulemana
Nicola Zalewski
Atalanta
Genoa
Milan
Udinese
Inter
Lecce