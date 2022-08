Si ferma Ederson: stop di almeno dieci giorni, salta il debutto contro la Samp

Brutte notizie per l’Atalanta in avvicinamento al debutto in campionato di sabato 13 agosto sul campo della Sampdoria (fischio d’inizio alle 18,30). Gasperini dovrà infatti rinunciare a Ederson, una delle note più liete del precampionato. Il brasiliano arrivato in estate dalla Salernitana si è infatti fermato per una lesione parziale minore al muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono quantificabili con certezza, ma Ederson rischia di stare fuori per 10-15 giorn i e di saltare quindi almeno un paio di partite.