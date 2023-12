La squadra nerazzurra, che sabato 30 giocherà l’ultimo match dell’anno sfidando il Lecce alle 12,30 al Gewiss Stadium, perde così l’esterno olandese e dovrà farne a meno di lui per circa un mese. Lo si rivedrà in campo verso la fine di gennaio . Contro i salentini mister Gasperini dovrà fare a meno anche di Toloi, Palomino e Touré . Nei giorni scorsi era filtrato un cauto ottimismo relativo al recupero del capitano atalantino, ma gli ultimi allenamenti hanno raffreddato l’entusiasmo: anche giovedì 28 Toloi ha svolto una seduta di lavoro differenziato e individuale.

Contro il Lecce in campo Zappacosta

Hateboer a Bologna aveva giocato titolare, contro il Lecce è praticamente scontato che a sostituirlo sulla fascia destra sarà Zappacosta con Ruggeri sulla corsia sinistra. Nelle rotazioni, ricordiamo che mercoledì 3 gennaio è in programma a Bergamo il match secco (ottavi di finale) di Coppa Italia contro il Sassuolo, potrebbe così rientrare anche Holm, che finora non è riuscito a lasciare il segno nella sua avventura atalantina, mentre Zortea è in partenza nel mercato di gennaio con direzione Frosinone in prestito. Da valutare la posizione di Bakker.