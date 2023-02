Si va verso un’Atalanta armata di tridente nel match contro il Lecce delle 12,30

Con il mancato recupero di Pasalic, fermo per un trauma distorsivo alla caviglia destra, la soluzione con le tre punte (3-4-3) sembra leggermente più plausibile, anche se l’allenatore bergamasco contro le formazioni che giocano a quattro in difesa come il Lecce predilige puntare sul 3–4–1–2 con il trequartista incursore . Boga in passato qualche volta ha giocato in quest’ultimo ruolo, però l’ex Sassuolo di consueto regala il meglio di sé quando può scattare da ala pura. Più difficile pensare a Koopmeiners trequartista perché questa mossa dovrebbe comportare anche lo spostamento di Maehle come interno di centrocampo in sostituzione dell’olandese e l’inserimento di Ruggeri o Soppy sulla fascia sinistra al posto di Maehle.