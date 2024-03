Sierra Nevada, Michela Moioli si ferma nei quarti per una caduta

Giornata avara di soddisfazioni per l’Italia nella prima delle due tappe di snowboardcross di Coppa del mondo sulla pista spagnola di Sierra Nevada. La gara maschile è stata vinta dal tedesco Leon Ulbricht davanti al canadese Eliot grondin e allo statunitense Jake Vedder, quarto posto per il padrone di casa Lucas Eguibar. L’unico azzurro ad arrivare fino ai quarti di finale è stato Tommaso Leoni, alla fine 14esimo, mentre Lorenzo Sommariva (21^), Matteo Menconi (24^) e Omar Visintin (28^) sui sono fermati agli ottavi. La classifica generale dopo 6 delle 12 prove in calendario vede Grondin in vetta con 540 punti, seguito da Alessandro Haemmerle con 290 e Kalle Koblet con 251, Visintin è quinto con 229.