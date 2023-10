Sipario su «Innovation Mtbike», il futuro della Mtb pedala al Kilometro Rosso

Sipario alzato sulla prima edizione di Innovation Mtbike e il tocco d’azzurro del ct della nazionale Mirko Celestino non può che essere di buon auspicio. Giovedì 5 ottobre, nell’auditorium di Confindustria Bergamo al Kilometro Rosso, gli organizzatori hanno sollevato il velo sulla gara di mountain bike Giovanissimi e Master, in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre nel parco del polo scientifico sotto l’egida della Federciclismo. Per i Master Innovation Mtbike metterà in palio i titoli provinciali.

«È un’iniziativa dalla doppia valenza agonistica e sociale che rimarca la vicinanza di Confindustria Bergamo allo sport. Innovation Mtbike 2023 è un’occasione di festa ma al tempo aspira ad essere la prima tappa di un percorso per valorizzare il distretto industriale della filiera della bici, fra le eccellenze del nostro territorio», ha sottolineato Oscar Panseri, vicepresidente di Confindustria Bergamo e presidente della Piccola Industria di Confindustria Bergamo.

Tre gare in un solo evento

«Innovation Mtbike è un progetto importante e innovativo e per me fonte di grande ispirazione – ha spiegato l’ex ciclista professionista Alessandro Vanotti, direttore tecnico dell’evento –. Sin dall’inizio dell’attività organizzativa abbiamo scelto come disciplina la mountain bike XCO, perché si presta molto alle caratteristiche territoriali del campus e perché la mountain bike stessa rappresenta l’innovazione, il futuro della mobilità».

Tre gare in un solo evento per tre categorie:giovanissimi, master e imprenditori, è la formula scelta da Innovation Mtbike. «La mtb XCO è disciplina olimpica ed è uno sport che allena ogni singolo muscolo del nostro corpo. Questa disciplina è il futuro», ha concluso Vanotti.

Per la sottosegretaria regionale con delega a Sport e Giovani Lara Magoni «Innovation Mtbike celebra i valori dell’attività sportiva condivisa e rilancia ancora di più la bellezza di un territorio ricco e vario come quello bergamasco».