Sport / Pianura
Lunedì 01 Settembre 2025

Sipario sui Mondiali in Belgio: Testa li chiude con il bronzo a squadre della handbike

PARACICLISMO. A Ronse il 28enne di Grassobbio chiude al terzo posto insieme agli altri azzurri Cortini e Mazzone, bissando quello ottenuto nella gara in linea.

L’Italia terza nel Mixed team relay: da sinistra il bergamasco Mirko Testa, Luca Mazzone e Davide Cortini
L’Italia terza nel Mixed team relay: da sinistra il bergamasco Mirko Testa, Luca Mazzone e Davide Cortini

Mirko Testa chiude con un bronzo i Campionati del Mondo di paraciclismo su strada, andati in scena a Ronse, in Belgio. Nel Mixed team relay dell’handbike il terzetto azzurro - nel quale oltre al 28enne poliziotto di Grassobbio c’erano anche Davide Cortini e Luca Mazzone - si è infatti classificato al terzo posto alle spalle della dominatrice Francia e dell’Australia, argento per tre centimetri. Nel finale Testa ha provato a rispondere alla volata dell’avversario, ma l’ha spuntata l’aussie Grant Allen. Per Testa è il secondo bronzo dopo quello della gara in linea.

Il podio della Mixed realy iridata: MirkoTesta è il terzo da destra
Il podio della Mixed realy iridata: MirkoTesta è il terzo da destra

«Lavorato bene come squadra»

«Gara davvero dura e lunga - racconta -, molto veloce, con settori impegnativi in pavè in salita e curve tecniche dove ci siamo divertiti parecchio e lavorato bene come squadra, con cambi perfetti. Sempre vicini al podio, ci siamo giocati l’argento in volata per pochissimo, ma va bene così, siamo felicissimi. Ringrazio la mia compagna Sara Morotti che da quest’anno mi fa da personal trainer e i risultati si vedono - continua con un sorriso -, l’Active Sport La Leonessa, società con cui ho iniziato, le Fiamme Oro e la Nazionale italiana per il supporto».

