Sky del Canto, la Recastello fa la voce grossa: sugli scudi Magri e Bonzi
SKYRUNNING. Il team seriano è il grande protagonista della classica con partenza e arrivo a Carvico. Il 35enne scalvino chiude davanti al compagno di team Costa, Vivien s’impone con un gran finale. Previtali trionfa nella Youth.
Alla Sky del Canto l’assolo è della Recastello di Gazzaniga. La società seriana fa il pieno nella 16ª edizione della classica di Skyrunning, con partenza e arrivo a Carvico, valevole come prima tappa della Crazy Skyrunning Italy Cup, per la Coppa Italia Giovani, il Campionato sezionale Ana Bergamo e il circuito Orobie Mountain Run.
A fare la voce grossa sono stati Luca Magri e Vivien Bonzi. Il 35enne scalvino ha chiuso i 22,5 km del tracciato in 1h38’52”, davanti al compagno di squadra Isacco Costa e Giuseppe Pedretti (Pegarun).
Vivien si è imposta tra le donne involandosi nel finale e concludendo (1h56’52”) davanti a Elisa Desco e Arianna Dentis. La Recastello domina anche nella Youth con il successo di Claudia Previtali davanti a Chiara Di Ceglie (Vanotti Running Team) e Claudia Locatelli (Atletica Valle Brembana).
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