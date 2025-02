Snowboard: Moioli e Sommariva guidano il team azzurro a Cortina

La Coppa del mondo di SnowboardCross torna in Italia e sbarca ai piedi delle Tofane per la sfida in notturna in scena a Cortina d’Ampezzo, quarta sfida stagionale dopo il debutto di Cervinia e le due gare della tappa cinese di Beidahu. Due i podi sin qui raccolti dagli azzurri in stagione, con Lorenzo Sommariva protagonista sulle nevi di casa e Michela Moioli seconda nella prima prova orientale: proprio la bergamasca guiderà il nutrito team italiano nella due giorni ampezzana che si aprirà venerdì 14 febbraio con il round di qualificazione in vista della fase finale del giorno successivo.