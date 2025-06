Sogno di una notte da finale: la Tav si gioca tutto in gara5

Dentro o fuori con un jolly in mano: il PalaFacchetti. Dopo aver perso gara4 e il pass per la finale sulla sirena, mercoledì 4 giugno a Treviglio (alle 20,45) la Tav si gioca tutto in gara5 contro Montecatini. In palio la finale dei playoff di Serie B nel tabellone 1 che ha già visto staccare il biglietto Ruvo di Puglia, a segno contro Livorno.