Sorpresa Atalanta, col Milan torna De Ketelaere: il belga convocato per San Siro

Stefan Posch no, Charles De Ketelaere sì. C’è una clamorosa sorpresa nella lista dei 21 convocati da Gian Piero Gasperini per la gara di domenica 20 aprile a San Siro (20,45) contro il Milan. Ai box da una decina di giorni per un risentimento muscolare all’adduttore della coscia sinistra, sabato 19 Cdk si è allenato col gruppo ed è stato arruolato per la gara di San Siro che invece non vedrà il ritorno di Posch, fuori da oltre un mese.