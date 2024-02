Sortilegio Moioli, altro quarto posto in Georgia: resta seconda nella generale

Ancora un quarto posto, ancora un sorriso amaro per Michela Moioli a Gudauri, in Georgia. Dopo il piazzamento di sabato 3 febbraio, domenica 4 la 28enne campionessa di Alzano ha bissato il risultato ai piedi del podio nella seconda gara di Coppa del Mondo di snowboardcross nella località georgiana. Stavolta in finale Michela ha faticato nella fase iniziale riuscendo soltanto nella seconda parte del tracciato ad agganciarsi al treno delle migliori.