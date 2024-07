Spettacolo alla Pessano-Roncola. Chesini batte Kajamini per 4 secondi

Chesini, nipote dell’ex professionista Flavio, ha conquistato la prima vittoria della stagione prevalendo nel duello con K ajamini, bolognese di Pianoro in forza al team bergamasco, che non è riuscito a contenere l’attacco del veronese: i due sono stati divisi da una inezia, 4 secondi . Com’era prevedibile, più che la strada pianeggiante del circuito di Pessano con Bornago, ripetuto sei volte, è stata la salita di Roncola, affrontata da Almenno San Salvatore, sulle rampe più severe, a dare una bella scossa.

Albo d’oro prestigioso

Come da tradizione, sul traguardo i corridori sono arrivati alla spicciolata e divisi da una manciata di secondi. La Mbh puntava su Kajamini e aveva tutte le ragioni considerato che il 21enne emiliano nel corso della stagione si è proposto sovente alla ribalta. Ma nessuno stavolta è riuscito ad arrestare la marcia di Chesini che ha così scritto il proprio nome nell’albo d’oro in una corsa prestigiosa, vinta sovente da atleti che sono passati successivamente al professionismo. Terzo Nicolò Garibbo (Technipes in Emilia Romagna) con un ritardo di 8”.