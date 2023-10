Stop di 20-25 giorni per Koopmeiners. Rientra con l’Empoli o con l’Inter

Lesione di primo grado del bicipite femorale destro, rimediata nel corso del match di domenica scorsa a Roma contro la Lazio. È questo il responso degli esami a cui si è sottoposto Teun Koopmeiners, rientrato mercoledì 11 in Italia di ritorno dal ritiro con la nazionale e subito visitato dallo staff medico nerazzurro. Un infortunio che lo costringerà a stare fermo per 20-25 giorni: dovrebbe ritornare in campo sabato 4 novembre per Atalanta-Inter, anche se non è escluso che possa recuperare già per Empoli Atalanta di lunedì 30 ottobre. Quel che è certo è che salterà la partita contro il Genoa di domenica 22 ottobre (ore 18 allo stadio di Bergamo) alla ripresa del campionato dopo la sosta.