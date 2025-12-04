Burger button
Sport / Bergamo Città
Giovedì 04 Dicembre 2025

Sulemana salterà la trasferta di Verona. Ma mister Palladino ha grande abbondanza

ATALANTA . L’attaccante ha avuto un problema muscolare nel match di Coppa Italia contro il Genoa e ha dovuto dare forfait nel primo tempo. Gli esami diranno quali sono i tempi di recupero, ma Palladino non ha problemi in attacco.

Kamaldeen Sulemana si è dovuto fermare nel match di Coppa Italia contro il Genoa
Kamaldeen Sulemana si è dovuto fermare nel match di Coppa Italia contro il Genoa
(Foto di Afb)

Sulemana contro il Genoa è uscito nel primo tempo per via di un risentimento all’adduttore destro, si sottoporrà nelle prossime ore a esami, che diranno se c’è lesione e quanto dovrà fermarsi. Sicuramente l’attaccante ghanese salterà la trasferta di Verona di sabato 6 dicembre alle 20,45, poi si vedrà. Nell’allenamento di giovedì 4, il giorno dopo il rotondo 4-0 al Genoa negli ottavi di Coppa Italia, si è limitato alle terapie. Il giocatore africano sarà uno dei due indisponibili sicuri dell’Atalanta, insieme a Bakker che non rientrerà prima del 2026 per via della rottura del crociato.

A Verona rientrano diversi titolari

Per mister Palladino, che ha grande abbondanza, non ci saranno problemi perché tutti gli altri attaccanti sono a disposizione. Buone notizie anche per Scalvini che ha superato il problema all’adduttore e difatti già mercoledì 3 si è seduto in panchina nel match contro il Grifone. Tutto ok anche per Zappacosta che ha saltato il Genoa a causa dell’influenza e sta già bene: giovedì ha lavorato con i compagni. In Coppa Italia qualche titolare è stato a riposo, ma c ontro il Verona è previsto il ritorno dal 1’ di Carnesecchi, Ederson e Lookman.Venerdì 5, al Centro Bortolotti di Zingonia, è in programma una seduta pomeridiana.

