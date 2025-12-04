Sulemana salterà la trasferta di Verona. Ma mister Palladino ha grande abbondanza

A Verona rientrano diversi titolari

Per mister Palladino, che ha grande abbondanza, non ci saranno problemi perché tutti gli altri attaccanti sono a disposizione. Buone notizie anche per Scalvini che ha superato il problema all’adduttore e difatti già mercoledì 3 si è seduto in panchina nel match contro il Grifone. Tutto ok anche per Zappacosta che ha saltato il Genoa a causa dell’influenza e sta già bene: giovedì ha lavorato con i compagni. In Coppa Italia qualche titolare è stato a riposo, ma c ontro il Verona è previsto il ritorno dal 1’ di Carnesecchi, Ederson e Lookman.Venerdì 5, al Centro Bortolotti di Zingonia, è in programma una seduta pomeridiana.