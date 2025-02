Super deb Locatelli, bronzo dorato agli Europei giovanili in Turchia

All’esordio nella competizione continentale giovanile, il talento orobico classe 2005 centra il miglior risultato tra gli azzurrini nella categoria Giovani arrivando in volata sino alla semifinale e poi arrendendosi al tedesco Buelau all’ultimo respiro (14-15). «Per me era la prima volta agli Europei, durante la fase a gironi ero un po’ teso, poi mi sono sciolto. Sono contento, non mi sarei mai aspettato di centrare il podio», ha sorriso felice Locatelli.