Super derby in Serie C: a Caravaggio Atalanta Under 23-AlbinoLeffe

È tutto pronto per il primo storico derby Atalanta Under 23-AlbinoLeffe, in programma sabato 7 ottobre a Caravaggio (18,30, diretta Sky e Now) per la settima giornata di Serie. Per entrambe il derby sarà un’occasione di riscatto, dopo le recenti sconfitte: l’Under 23 atalantina arriva dal ko contro il Vicenza e dall’eliminazione in Coppa Italia ai rigori col Lumezzane, mentre l’AlbinoLeffe è stata battuta in campionato dal Legnago e in Coppa Italia dal Renate.