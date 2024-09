Super mamma Terzi, è bronzo nei 400 stile nella vasca di Parigi

Ha sofferto, ha resistito, ha sorriso e ha pianto. Soprattutto si è messa il bronzo olimpico al collo. Lunedì 2 settembre Giulia Terzi ha firmato l’ennesima impresa della sua carriera alle Paralimpiadi di Parigi. Sei mesi dopo la nascita del piccolo Edoardo la mamma delle piscine di Arzago d’Adda è sul podio dei 400 stile S7, terza alle spalle delle americane Morgan Stickney e McKenzie Coan. « Ero venuta qui proprio per questo, per dimostrare di potercela fare dopo esser diventata mamma - ha raccontata Giulia -. Prima della gara il mio compagno mi ha mandato un messaggio: “comunque vada sei una mamma fantastica”, e ho pianto.Questa volta mi merito davvero una pacca sulla spalla, è stata una gara straordinaria ».

Si è fermato invece a una freccia dal sogno l’arco di Matteo Bonacina, quarto nel Misto Compound con Eleonora Sarti. Il bergamasco e l’azzurra, protagonisti di un eccellente torneo, sono stati battuti in semifinale dalla Gran Bretagna (156-149), oro in finale sull’Iran, e poi si arrendono all’India (155-156) nella finalina per il bronzo grazie a un punto di riga controllato dal giudice di bersaglio con la lente d’ingrandimento.