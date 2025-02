Superbike: Bulega domina in Australia, Petrucci terzo nella Superpole Race

Nicolò Bulega (Aruba Ducati) semplicemente perfetto al Phillip Island Grand Prix Circuit : nel round d’Australia che ha aperto il Campionato del mondo Superbike centra la sua prima tripletta vincendo, nella giornata di domenica 23 febbraio, anche Superpole Race e gara2 dopo che sabato si era imposto in gara1. Fa festa anche il Barni Spark Racing Team di Calvenzano che nella Superpole Race coglie il primo podio stagionale: alle spalle di Bulega e Andrea Iannone (secondo a 2”324 con la Ducati Pata) c’è infatti la Ducati del Danilo Petrucci , terzo a 4”923. Completano la sfilata di Ducati Scott Redding, quarto, e Sam Lowes, quinto, poi sesto posto a 6”891 per il bergamasco Andrea Locatelli (Pata Yamaha), il migliore fra i piloti non in sella a un bolide di Borgo Panigale.

Locatelli migliore dei non ducatisti

In gara2 Bulega ha invece preceduto di 2”603 il compagno di squadra Alvaro Bautista, terzo Iannone e quarto Redding che ha il suo bel da fare con Danilo Petrucci che alla fine chiude quinto a 10”009 dal vincitore e con soli 88 millesimi di margine su Sam Lowes, sesto. Per Locatelli settimo posto, ancora una volta migliore fra i non ducatisti. Domenica da dimenticare per il campione del mondo Toprak Razgatlioglu (Bmw) 13° nella Superpole e ritirato in gara2. Prossimo appuntamento a fine marzo in Portogallo.