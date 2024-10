Superbike, doppio titolo mondiale per il team Barni con Petrucci e a squadre

Con un 5° e un 7° posto nelle gare di domenica Petrucci ha conquistato il titolo iridato Superbike per i piloti indipendenti (privati) e ha regalato al Barni Spark Racing Team di Calvenzano quello a squadre. Petrucci invece è stato in testa un giro nella Superpole Race ma al 3° giro era già 4° e ha concluso 5° a 7,161 secondi da Bulega. In gara2 il ternano non è riuscito a guadagnare posizioni al via e al 1° giro è stato passato da Jonathan Rea. A lungo 8° è riuscito a scavalcare all’ultimo giro Andrea Iannone, chiudendo 7° a 16,914 secondi da Razgatlioglu: «Un weekend difficile ma sono contento per me e il team per i titoli vinti. Vorrei conservare la quarta posizione nel Mondiale». Petrucci ha 6 punti di vantaggio su Alex Lowes.