Superbike, Petrucci 4°, Locatelli 8° in gara2 a Cremona. Supersport: Farioli 6°

Bulega, Razgatlioglu, Bautista, niente da fare per il podio mondiale. Domenica 4 maggio a Cremona , nel 4° round del campionato iridato Superbike , i favoriti non sbagliano e costringono Danilo Petrucci del team Barni e Andrea Locatelli a restare fuori dalle posizioni migliori . Il pilota ternano della scuderia di Calvenzano chiude 4° in gara2 , primo dei piloti indipendenti dopo aver concluso al sesto posto nella Superpole Race. «I primi tre avevano un altro passo, devo imparare a gestire la nuova gomma posteriore», ha spiegato Danilo.

Giornata poco brillante per il selvinese Locatelli, 7° nella Superpole e 8° in gara2 nonostante una buona partenza. Ancora più lontano Yari Montella (Barni), 14° e 16°.Nella classifica generale Locatelli è 4°, Petrucci 5°.

Sorride invece in Supersport Filippo Farioli: il 6° posto in gara2 è il miglior piazzamento in una gara iridata per il pilota bergamasco,da quest’anno all’Mv Agusta. Farioli, frenato anche da un log lap penalty, ora è 12° con 28 punti nella classifica generale del Mondiale.