Superbike, Petrucci (Barni) 2° nelle libere a Donington: «L’obiettivo è il podio»

Secondo nelle libere e idee chiare per la gara: «L’obiettivo è tornare sul podio». Venerdì 11 luglio a Donington Park (Inghilterra) Daniele Petrucci regala un sorriso benaugurante al Barni Spark Racing Team chiudendo per 181 millesimi alle spalle di Nicolò Bulega la sessione di prove di giornata. «È una delle piste più belle per me», ha detto il pilota della scuderia di Calcinate, terzo in classifica nel Mondiale.