SuperG, Goggia fa la storia: sul podio a Lillehammer e vince la Coppa del Mondo di specialità

Una giornata perfetta, una gara dominata e una sfera di cristallo che vale un’intera carriera. Sofia Goggia è in testa nel SuperG delle Finali di Coppa del Mondo a Lillehammer e, soprattutto, si prende la sua prima Coppa del Mondo di specialità (ne ha già vinte quattro di discesa).

L’azzurra si presentava al via con 63 punti di vantaggio su Alice Robinson e con la concreta possibilità di chiudere i conti nella gara di domenica 22 marzo. Alle 10.45 il via di una gara ad altissima tensione, ma Goggia ha subito imposto il suo ritmo: linea aggressiva, velocità altissima e nessuna sbavatura. Una prova da campionessa che l’ha portata immediatamente al comando.

Quando ormai stanno scendendo le ultime atlete, la bergamasca è già virtualmente padrona sia della gara sia della classifica di specialità. Alle sue spalle si sono inserite la tedesca Weidle (+0.60), Aicher (+0.61), l’austriaca Hütter (+0.84) e Ledecka (+1.12). Buona anche la prova di Elena Curtoni, sesta a +1.38. Più indietro le altre azzurre: Pirovano decima (+2.17), mentre completano la top ten Blanc, Cashman e Puchner.

Il momento decisivo arriva con la discesa della rivale diretta Alice Robinson: la neozelandese commette un errore grave nella parabolica, va lunghissima ed è costretta a frenare per restare in pista. Il risultato è netto: +2.41 al traguardo e giochi chiusi. A quel punto arriva anche l’ufficialità: Sofia Goggia conquista matematicamente la Coppa del Mondo di SuperG. Dalla poltrona del leader l’azzurra non riesce a trattenere l’emozione, lasciandosi andare a un pianto liberatorio mentre lo speaker annuncia il trionfo.