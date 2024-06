Supersport a Misano: Montella porta in pole position la Ducati del Team Barni

A Misano, nel quarto round del Mondiale delle derivate di serie, ottimo risultato per la Bergamasca nella Supersport, male invece in Superbike. Nella Superpole della Supersport, che doveva stabilire la griglia di partenza per la gara di sabato 15 giugno (ore 15,15 diretta tv su Sky), Yari Montella, in sella alla Ducati Panigale V2 del Barni Spark Racing Team di Calvenzano, ha conquistato la pole position con 29 millesimi di vantaggio su Adrian Huertas. Con loro scatterà dalla prima fila Stefano Manzi, anche se il suo ritardo rispetto alla pole è di 613 millesimi.