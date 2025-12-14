Sport / Bergamo Città
Domenica 14 Dicembre 2025
Tamburello, Ciserano si conferma nel derby: trionfo in Coppa Europa
LA GARA. Domenica 14 dicembre a Bruxelles le ragazze di Flavio Oberti bissano il successo dell’anno scorso a Barcellona superando 13-5 le «cugine» bergamasche. Decisivo il break sul 7-5 dopo l’equilibrio iniziale.
Ciserano bis, niente da fare per Grassobbio. Domenica 14 dicembre a Bruxelles le ragazze di Flavio Ubiali si confermano al vertice continentale del tamburello femminile conquistando la Coppa Europa e ripetendo il trionfo dell’anno scorso a Barcellona.
Nello storico derby bergamasco in Belgio le detentrici del titolo s’impongono 13-5 sulle «cugine» dopo una gara inizialmente equilibrata: decisivo il break sul 7-5 che indirizza il match. Il Grassobbio si arrende come in campionato dopo la vittoria in Supercoppa in avvio di stagione.
Per il tamburello orobico femminile è il quinto trionfo. Prima della doppietta del Ciserano l’albo d’oro vede il successo di Bergamo nel 2001, di Curno nel 2002 e di San Paolo d’Argon nel 2010.
