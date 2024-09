Tapia, Caironi, Testa, che show: Bergamo si prende oro, argento e bronzo a Parigi

Tapia, Caironi, Testa. Oro, argento e bronzo. Giovedì 5 settembre alle Paralimpiadi di Parigi è la giornata trionfale di un podio virtuale bergamasco, pur se in discipline diverse. Brilla più di tutti il sorriso di Oney Tapia, 48 anni, lanciatore di Sotto il Monte, capace di dimenticare la delusione del settimo posto nel peso per regalarsi il primo trionfo ai Giochi nel disco, categoria F11, dopo un argento e due bronzi paralimpici. La firma sull’oro è arrivato al penultimo lancio da 41.92 metri, quanto basta per lasciarsi alle spalle l’iraniano Bajoulvand e lo spagnolo Cano e bissare il titolo mondiale in Giappone qualche mese fa. «Questa vittoria è per le mie figlie che dopo la gara del peso hanno pianto e invece ora possono gioire con me. Nella vita tutto è possibile», ha detto felice Tapia.