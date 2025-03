Tav a caccia del dieci e lode: a Orzinuovi contro Crema per puntellare la vetta

Missione dieci e lode . Sabato primo marzo a Orzinuovi (alle 21) la Tav Treviglio Brianza, capolista del girone A di Serie B, cerca la decima vittoria di fila per puntellare la vetta, eguagliare la migliore striscia vincente stagionale e confermarsi come la squadra da battere.

Lo farà curiosamente sul parquet che ospita in A2 la Gruppo Mascio, contro la Logiman Crema, quindicesima in classifica, in lotta per uscire dalla zona playout e già battuta nettamente all’andata.