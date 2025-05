Tav, grande reazione in gara3: ora ha due possibilità per qualificarsi alla finale playoff

Dopo essersi imposta con grande autorevolezza nel terzo atto della serie di semifinale playoff della Serie B Nazionale di basket - vincendo in trasferta contro la Herons Montecatini e re-impossessandosi del vantaggio del fattore campo - manca una vittoria alla Tav Treviglio per centrare l’accesso alla finale, che metterà in palio la promozione in A2.

La squadra di coach Davide Villa , dopo aver disputato i primi due match al PalaFacchetti - vittoria in gara1, sconfitta in gara2 -, ha reagito nel migliore dei modi, dettando legge al Palatagliate di Lucca (risultato finale 83-59), «casa» di Montecatini, fornendo una grande prestazione su entrambi i lati del campo.

Gara4 alle 18 a Lucca

Tornati in possesso del fattore campo, i biancoverdi hanno ora due opportunità di chiudere la serie al meglio delle cinque partite: la prima sarà ancora a Lucca, alle 18 di domenica 1 giugno, per la (eventuale) seconda si tornerà invece al PalaFacchetti di Treviglio, mercoledì 4 giugno alle 20,45. In gara4 Davide Reati e compagni dovranno fare a meno, come in tutte le partite di questa serie finora, del centro titolare Sandi Marcius.