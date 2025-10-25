Tav Treviglio al PalaFacchetti contro Piacenza: l’obiettivo è restare in vetta
BASKET B NAZIONALE. Domenica 26 ottobre (ore 18) turno casalingo per la Tav Treviglio che, ancora imbattuta (finora 5 vittorie di fila), tenterà di conservare il primato ricevendo al PalaFacchetti Bcc il debole Piacenza.
Dopo le 3 vittorie in 8 giorni, la Tav (è una delle sei squadre tra A, A2 e B Nazionale a non avere ancora perso) è ancora favorita dal pronostico contro una Piacenza che dal punto di vista dei risultati ha faticato. L’unica vittoria in campionato del team di coach Salvemini è il 20-0 a tavolino contro Orzinuovi: Piacenza aveva perso sul campo il primo match stagionale (68-77) ma il giudice sportivo ha cambiato il risultato in quanto Orzinuovi aveva schierato Chavez che avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica.
Rossi: «Non sottovalutiamo nessuno»
Tommaso Rossi, nuovo arrivo Tav, ala di 26 anni, è uno dei giocatori più importanti nello scacchiere di coach Villa: «Siamo molto soddisfatti delle prime 5 partite vinte - commenta Tommaso - non possiamo che essere soddisfatti. Ma dobbiamo capire che non possiamo assolutamente prendere “sottogamba” nessuna partita. Siamo super soddisfatti del lavoro che stiamo facendo, bisogna continuare a “macinare” lavoro senza risparmiarsi e tenere l’attenzione sempre molto alta se si vuole essere una squadra vincente, quale noi vogliamo assolutamente diventare».
© RIPRODUZIONE RISERVATA