Tav Treviglio al PalaFacchetti contro Piacenza: l’obiettivo è restare in vetta

Dopo le 3 vittorie in 8 giorni, la Tav (è una delle sei squadre tra A, A2 e B Nazionale a non avere ancora perso) è ancora favorita dal pronostico contro una Piacenza che dal punto di vista dei risultati ha faticato. L’unica vittoria in campionato del team di coach Salvemini è il 20-0 a tavolino contro Orzinuovi: Piacenza aveva perso sul campo il primo match stagionale (68-77) ma il giudice sportivo ha cambiato il risultato in quanto Orzinuovi aveva schierato Chavez che avrebbe dovuto scontare un turno di squalifica.