Tc Bergamo e Tc Zanica sono i primi circoli a laurearsi campioni provinciali nel 2024

Il Tc Bergamo, club storico di Valtesse, si è imposto nella Fascia A maschile superando la Fabiani Tennischool in una finale senza storia in cui Daniel Longhi e Lorenzo Carpano hanno concesso solamente sette game in due incontri. Si tratta del trofeo più importante dei campionati provinciali, e dunque molto sentito, e per il club presieduto da Matteo Golferini è un bel segnale in vista di un 2025 che potrebbe regalare risultati interessanti anche a livello giovanile.