Tegola Sinner, la tonsillite lo mette ko: l’azzurro rinuncia ai Giochi

«Triste e arrabbiato». Tonsillite, addio ai Giochi. Nuovo e amaro colpo di scena nella vigilia olimpica di Jannik Sinner. Con un post su Instagram, mercoledì 24 luglio, il n.1 del tennis mondiale e punta di diamante del movimento azzurro ha annunciato il forfait al torneo parigino, al via sabato 27 sulla terra rossa di Roland Garros. «Sono amareggiato di informarvi - ha scritto Sinner - che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i Giochi è una grandissima delusione».