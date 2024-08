Teocchi ai Mondiali di mountain bike: «Sto abbastanza bene, ho lavorato sodo»

«Vediamo cosa arriva...»

In stagione la biker di Ponteranica ha conquistato il miglior piazzamento della sua carriera in Coppa del Mondo, in Brasile, con il quarto posto di Mairipora, la medaglia d’oro in staffetta nel team relay agli Europei di Cheile Grădiștei in Romania e appunto l’11° posto olimpico. Il ct Mirko Celestino l’ha convocata insieme alle altre azzurre Martina Berta e Greta Seiwald. «Le favorite sono le solite che hanno conquistato spesso il podio in Coppa del Mondo – spiega Chiara alla vigilia delle gare –, quindi per l’Xco direi Ferrand Prevot, Pieterse, ci metto pure Haley Batten, Keller e la Rissveds. Per quanto riguarda la mia condizione, invece, sto abbastanza bene, ho lavorato sodo per questo Mondiale. E vediamo cosa arriva…».