Terza medaglia per Fidanza agli Europei. Conquista l’argento nel km da fermo

Sale a quota 5 medaglie il bilancio della spedizione azzurra agli Europei di ciclismo su pista di Heusden-Zolder. Dopo le tre medaglie d’oro conquistate nei giorni scorsi, l’Italia aggiunge due argenti con la bergamasca Martina Fidanza, seconda nel km da fermo , e Vittoria Guazzini, argento nell’inseguimento individuale. Due prove che rappresentano una novità, visto che per la prima volta le donne si sono cimentate nella velocità su 1 km e nell’inseguimento individuale esteso da 3 a 4 km.

Martina: «Una sorpresa i tre podi»

Fidanza, che è di Brembate Sopra, completa i quattro giri della pista nel tempo di 1’05”969, che le vale il secondo posto. Davanti a lei solo Hetty Van de Wouw, che firma un’incredibile prestazione, conquista l’oro e stabilisce il nuovo record del mondo in 1’04”497. Per Martina si tratta della terza medaglia, dopo gli ori conquistati nello scratch e nel quartetto dell’inseguimento. Le sue parole: «Non mi aspettavo di vincere tre medaglie in questa rassegna, anche perché arrivo da una gara su strada corsa poco prima della trasferta. Tutta la squadra, però, è arrivata qui con buone sensazioni, e sono soddisfatta di ciò che abbiamo ottenuto».