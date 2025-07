Terzi pigliatutto ai Tricolori, 4 ori con record: «Ma non andrò ai Mondiali»

Quattro oro, due argenti e il titolo italiano a squadre ma anche l’annuncio di un forfait: Giulia Terzi non andrà ai Mondiali di nuoto paralimpico a settembre a Singapore. «Motivi personali e familiari», ha spiegato la campionessa di Arzago d’Adda ai margini dell’abbuffata di medaglie ai Tricolori paralimpici di Napoli.

Super Giulia, ma i Mondiali li seguirà da casa. «È stata una scelta concordata con il ct Roberto Bonanni – ha spiegato Giulia –. Il 2024 è stato un anno molto faticoso, quindi ho deciso che nel 2025 avrei rallentato. Continuerò ad allenarmi per preparare i Campionati europei del 2026 e per cominciare la preparazione per arrivare al meglio alle Paralimpiadi di Los Angeles».