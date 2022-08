Testa, acuto Mondiale: è bronzo in Canada nella prova a cronometro

Nel giorno dell’oro azzurro un bronzo che vale oro. Mirko Testa continua la sua corsa verso la vetta del paraciclismo con il 3° posto nella prova a cronometro della categoria MH3 nella prima giornata dei Campionati del mondo di handbike iniziati giovedì a Baie-Comeau, in Canada. Una medaglia insperata per il 25enne di Grassobbio, che non era mai salito su un podio a livello internazionale dove è protagonista solo da questa stagione dopo l’esordio in maglia azzurra. L’Italia festeggia il trionfo di Paolo Cecchetto, campione del mondo a 55 anni. Tra Cecchetto e Testa trova gloria il canadese Charles Moreau, argento, mentre chiude 4° l’altro italiano, Federico Mestroni.