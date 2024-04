Testa re della handbike: in Abruzzo conquista il terzo titolo italiano consecutivo

Per Mirko Testa potrebbe davvero essere la stagione della consacrazione. Il 26enne handbiker di Grassobbio, dopo la squillante vittoria nella tappa inaugurale del Giro d’Italia di Genova a metà marzo, conquista il titolo tricolore in linea negli MH3 nella trasferta abruzzese di Montesilvano. Per lui è il terzo tricolore consecutivo dopo Avezzano 2022 e Codogno 2023 (ad Avezzano campione anche nella cronometro). Testa è quinto nella prova contro il tempo.