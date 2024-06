Thuringen Tour in Germania, volata regale della bergamasca Martina Fidanza

«Ultime due curve in ottima posizione»

La seconda tappa della gara tedesca, che si conclude domenica 30 giugno, era disegnata appositamente per le velociste, anche se non è stata proprio facile, come afferma la vincitrice: «Gara battagliata, ho anche rischiato di essere tagliata fuori dalla volata. Dopo essermi attardata ho dovuto dare tutto per rientrare in gruppo, ma tutto si è risolto per il meglio. Ho avuto la fortuna di abbordare le ultime due curve prima dell’arrivo in ottima posizione: Barbara e Maria Giulia non sono più riuscite a rimontare». Per l’orobica di Brembate Sopra quella di ieri è la seconda vittoria stagionale.