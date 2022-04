Tiri liberi sul basket orobico: per Mascio e Withu è tempo di verità

Otto punti in palio a disposizione della Mascio per cercare di migliorare nella fase «a orologio» il quarto posto legittimato in regular season. Prima sfida sabato 16 aprile con Verona in trasferta quindi mercoledì 20 al PalaFacchetti con Cento e di seguito il 25 aprile con Ravenna (si gioca a Faenza) e di nuovo a Treviglio l’ uno maggio con Ferrara . Quattro partite che potrebbero già certificare il successivo ruolo dei trevigliesi nel corso dei playoff-promozione.