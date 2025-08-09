Burger button
Sport / Bergamo Città
Sabato 09 Agosto 2025

Togni e Crotti avanti tutta in Finlandia. Valensin si ferma in semifinale

ATLETICA. Sabato agrodolce per i bergamaschi agli Europei Under 20 di Tampere: Togni supera in scioltezza le batterie dei 110 ostacoli, Crotti conquista la finale del triplo, mentre nei 200 Valensin si ferma in semifinale.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Francesco Efeosa Crotti è in finale nel triplo
Francesco Efeosa Crotti è in finale nel triplo
(Foto di Grana/Fidal)

Missione compiuta per Matteo Togni e Francesco Efeosa Crotti nella penultima giornata degli Europei Under 20 di atletica. Sabato 9 agosto a Tampere, in Finlandia, Togni supera in scioltezza primo turno dei 110 ostacoli vincendo la sua batteria in 13”64: domenica mattina (alle 10,40) andrà a caccia della finale del tardo pomeriggio (ore 18,15, diretta RaiSport). È già in finale, invece, Crotti: nelle qualificazioni del triplo salta 15,51 (quarta misura del lotto) mettendo in cassaforte un posto per la finale di domenica dalle 15,45.

Matteo Togni ha vinto la sua batteria dei 110 ostacoli
Matteo Togni ha vinto la sua batteria dei 110 ostacoli
(Foto di Grana/Fidal)

Resta invece fuori dalla lotta per le medaglie Elisa Valensin: nei 200 il suo 23”68 è l’ottavo tempo complessivo, ma solo il quinto della sua serie. Niente finale a cui erano ammesse le prime due di ognuna delle tre serie e i due migliori tempi di ripescaggio. La sua esperienza agli Europei però potrebbe non essere finita: è in lizza per un posto per la finale di domenica della 4x100.

Un oro e un argento per l’Italia

Anche la giornata di sabato ha visto l’Italia protagonista: oro per Diego Nappi che ha vinto i 200 in 20”77 (-2,9 m/s), argento per la marciatrice Serena Di Fabio, seconda nella 10 km in 43’56”25 (nuovo primato italiano di categoria) alle spalle della spagnola Sofia Santacreu (oro in 43’47”89).

