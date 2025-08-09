Togni e Crotti avanti tutta in Finlandia. Valensin si ferma in semifinale

Missione compiuta per Matteo Togni e Francesco Efeosa Crotti nella penultima giornata degli Europei Under 20 di atletica. Sabato 9 agosto a Tampere, in Finlandia, Togni supera in scioltezza primo turno dei 110 ostacoli vincendo la sua batteria in 13”64 : domenica mattina (alle 10,40) andrà a caccia della finale del tardo pomeriggio (ore 18,15, diretta RaiSport). È già in finale, invece, Crotti: nelle qualificazioni del triplo salta 15,51 (quarta misura del lotto) mettendo in cassaforte un posto per la finale di domenica dalle 15,45.

Matteo Togni ha vinto la sua batteria dei 110 ostacoli

(Foto di Grana/Fidal)

Resta invece fuori dalla lotta per le medaglie Elisa Valensin: nei 200 il suo 23”68 è l’ottavo tempo complessivo, ma solo il quinto della sua serie. Niente finale a cui erano ammesse le prime due di ognuna delle tre serie e i due migliori tempi di ripescaggio. La sua esperienza agli Europei però potrebbe non essere finita: è in lizza per un posto per la finale di domenica della 4x100.